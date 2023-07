Jeffrey Carlson starb jung - er wurde wegen einer seiner Rollen zum Kult-Star.

Im Jahr 2006 wurde Jeffrey Carlson durch seine Rolle in der US-Serie "All My Children" berühmt. Darin spielte er einen Rockstar, Zarf, der zu Transgender-Frau Zoe wird. Das besondere an diesem Part: Es war das erste Mal, dass eine Geschlechtsangleichung in einer US-Serie so genau thematisiert wurde.

Hit in Seifenoper

So wurde gezeigt, wie Zarf zu einem Arzt geht, in einer Selbsthilfegruppe agiert oder sich bei seinen Eltern outet. Und das alles in einer amerikanischen Seifenoper! Die Serie war von 1970 bis 2011 zu sehen und thematisierte Menschen und ihre unterschiedlichen Lebensthemen und Probleme.

Shakespeare-Darsteller

Carlson war fernab der Serie auch auf der Bühne, so zum Beispiel am Broadway, sehr erfolgreich. Er spielte des Öfteren Rollen in Shakespeare-Stücken ("Hamlet" oder "Romeo und Julia").

Die Umstände seines frühen Todes sind noch nicht bekannt