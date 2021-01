Harry Brant, Sohn von Ex-Topmodel Stephanie Seymour starb mit 24 Jahren in New York.

Er war gerade dabei in die Fußstapfen seiner berühmten Model-Mama Stephanie Seymour zu treten, nun ist er tot. Harry Brant starb mit nur 24 Jahren in New York an einer unbeabsichtigten Überdosis, wie US-Medien nun, unter Berufung auf ein Familienstatement, berichten.

Er wurde nur 24: Todesdrama um Topmodel-Sohn

Harry Brant war der Spross von 90er-Jahre-Kultmodel Stephanie Seymour (52) und Unternehmer und Filmproduzent Peter Brant (73). In den letzten Jahren soll er vermehrt mit Suchtproblemen zu kämpfen gehabt haben, wie aus dem Statement herauszulesen ist: "Wir werden für immer traurig sein, dass sein Leben durch diese verheerende Krankheit verkürzt wurde."

Erfolgreiches Nachwuchsmodel

Harry Brant war seit einiger Zeit sehr erfolgreich als Model tätig, posierte u.a. für die Vogue. Er hinterlässt seine Eltern und zwei Geschwister, sowie einige Halbgeschwister aus der ersten Ehe seines Vaters.