Schauspielerin CoCo Lee verstarb am 5. Juli in Hong Kong.

Die US-Schauspielerin und Sängerin CoCo Lee ist tot. Sie wurde nur 48 Jahre alt, litt viele Jahre an Depressionen.

Viele Probleme mit Depressionen

In einem Statement der Familie wird klar, wie sie ums Leben kam: "Am 2. Juli beging sie zu Hause einen Suizidversuch und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Trotz größter Bemühungen des Personals, sie zu retten und aus dem Koma aufwachen zu lassen, verstarb sie am 5. Juli 2023." Auf Instagram teilte die Künstlerin regelmäßig Gedanken und ihre Gefühlslage, sprach offen über ihre Probleme.

CoCos letztes Insta-Posting

Lange Karriere im Showbusiness

Lee hatte eine 30-Jährige Karriere. Ihr Song"A Love Before Time" des Filmes "Tiger & Dragon" war 2001 für den Oscar nominiert. Sie hat 18 Studioalben veröffentlicht und lieh dem Disney-Hit "Mulan" ihre Stimme. Lee hinterlässt einen Mann und zwei Stiefkinder.

Hilfe bei Depressionen & Co.

Sollten Sie von Depressionen oder Selbstmordgedanken betroffen sein oder jemanden kennen, der Hilfe sucht, finden Sie diese unter anderem auf www.telefonseelsorge.at oder unter Telefonnummer 142.