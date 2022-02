Michaela May: Meine drei Geschwister haben sich umgebracht

Publikumsliebling Michaela May spricht erstmals über den tragischen Verlust ihrer Geschwister.

Schauspielerin Michaela May wird vom Publikum für ihre lockere, leichte, charmante Art geliebt. Sie wirkt stark und unumstößlich. Zwei Eigenschaften, die die bald 70-Jährige wohl schon einige Male sehr dringend in ihrem Leben brauchte.

May: Meine drei Geschwister haben sich umgebracht

Denn sie sprach nun mit Gala über die schwersten Stunden in ihrem Leben. Michaela May hat gleich drei ihrer Geschwister verloren - sie begingen mit wenigen Jahren Abstand alle Suizid. Karl mit 28 Jahren 1974, dann Hans - er wurde 24 - 1977. Schwester Gundi schließlich 1982 mit nur 22 Jahren. Ein Familiengeheimnis, das die Schauspielerin viele Jahre bewahrte, auf den Wunsch der Eltern hin. Depressiv seien ihre Geschwister gewesen, so die Schauspielerin im Gespräch.

Sie selbst hat Lebenswillen

Nun, kurz vor ihrem 70. Geburtstag am 18. März und nachdem ihre Eltern verstorben seien, wollte sie darüber sprechen. Sie erzählt von ihren Geschwistern für ihre Autobiographie, die sie zusammen mit einer Journalistin schrieb. "Hinter dem Lächeln" ist der Titel und darin erfährt man auch, wie May all das Erlebte überstanden hat: "mit diesem unbedingen Willen zu leben." Sie alle hätten eine schöne Kindheit gehabt mit liebevollen Eltern, so May.

Hilfe bei Depressionen & Co.

Sollten Sie von Depressionen oder Selbstmordgedanken betroffen sein oder jemanden kennen, der Hilfe sucht, finden Sie diese unter anderem auf www.telefonseelsorge.at oder unter Telefonnummer 142.