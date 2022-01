Model Cheslie Kryst war Miss USA 2019 - nun ist sie mit nur 30 Jahren gestorben.

Cheslie Kryst, Miss USA 2019, ist tot, wie US-Medien berichten. Sie wurde nur 30 Jahre alt.

Am Sonntag soll sie sich umgebracht haben, wie Behörden gegenüber Medien erklären. Cheslie lebte in einem 60-Stock hohen Haus in New York, ihre Wohnung befand sich in der 29. Etage. Kurz nach sieben Uhr morgens soll sich das Drama ereignet haben, so die Polizei.

Cheslie Kryst wurde nur 30: Todesdrama um Miss USA

"Mit Verzweiflung und Traurigkeit teilen wir euch das Ableben unserer geliebten Cheslie mit", so ein Statement der Familie. "Ihr großes Licht schien so hell, dass es andere auch inspiriert hat zu Schönheit und Stärke. Sie sorgte sich, sie liebte, sie lachte."

Die genauen Umstände ihres Todes sind noch nicht geklärt.

Hilfe bei Depressionen & Co.

Sollten Sie von Depressionen oder Selbstmordgedanken betroffen sein oder jemanden kennen, der Hilfe sucht, finden Sie diese unter anderem auf www.telefonseelsorge.at oder unter Telefonnummer 142.