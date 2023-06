Netflix-Hammer: Streaming-Riese schafft Basis-Abo ab

Das Standard-Abo von Netflix mit Full-HD und Streaming auf zwei Geräten liegt bei 13 Euro, während das Premium-Abo mit 4K-Auflösung stolze 18 Euro kostet.

Netflix ändert sein Abo-Modell: Günstige und werbefreie Optionen gehören der Vergangenheit an. In Kanada hat der Streaming-Gigant das Basis-Abo bereits abgeschafft, und Experten gehen davon aus, dass der deutschsprachige Raum als Nächstes an der Reihe ist. Berichten zufolge wird das Basis-Abo in Kanada nicht mehr angeboten und wird auch nicht mehr auf der Support-Seite angezeigt. Es wird vermutet, dass Netflix seine Kunden dazu bringen möchte, auf profitablere Abonnementvarianten umzusteigen, bei denen Werbung geschaltet wird.

Squid Game: Neue Staffel von Netflix Mega-Hit soll 2024 anlaufen

''Stranger Things''-Überraschung: 80er-Ikone spielt in letzter Staffel mit

Basis-Abo bereits jetzt für Neukunden nicht mehr buchbar

Im deutsprachigen Raum ist das Basis-Abo bereits bei Neuabschlüssen nicht mehr direkt sichtbar. Man muss die Option "Alle Abos anzeigen" auswählen, um darauf zugreifen zu können. Das Basis-Abo kostet derzeit 8 Euro pro Monat und bietet Streaming auf einem Gerät in HD-Ready-Auflösung. Das werbefinanzierte Abo mit Full-HD-Auflösung kostet hingegen 5 Euro und beinhaltet Werbeunterbrechungen.

Das Standard-Abo von Netflix mit Full-HD und Streaming auf zwei Geräten liegt bei 13 Euro, während das Premium-Abo mit 4K-Auflösung stolze 18 Euro kostet. Es bleibt abzuwarten, ob und wann Netflix auch in Österreich das Basis-Abo endgültig abschaffen wird.