Netflix: Neues Sharing-Verbot hat unerwartete Folgen

Das neue Account-Sharing-Verbot von Netflix hat ungeahnte Konsequenzen für den Streaming-Riesen.

Mit seinem neuen Vorgehen will der Streaming-Dienst Netflix gegen das Teilen von Accounts vorgehen. Allerdings befürchtete man, durch die schärferen Regeln viele Nutzer an die Konkurrenz zu verlieren. Doch: Es passiert genau das Gegenteil - zumindest in den USA. Dort wurde die Sperre vor der Neuerung in Europa eingeführt. Es zeigt sich, dass viele Nutzer, die sich früher einen Account geteilt haben, wohl nicht auf das Film- und Serienangebot von Netflix verzichten wollen.

Die Registrierung neuer Accounts stieg nach Einführung des neuen Sharing-Verbots um satte 102 Prozent. Der Streaming-Dienst verzeichnete 73.000 neue Abonnenten pro Tag! Zwar gab es auch einen Anstieg bei den Kündigungen, doch in der Bilanz steigt das Unternehmen mit einem Plus von 25,6 % im Vergleich zu den vorherigen 60 Tagen aus, wie das Analyseunternehmen "Antenna" vermeldet, welches bereits seit 2019 die Daten von Netflix-Nutzern auswertet. "Antenna" wertet die Daten nur unter Zustimmung der Verbraucher aus.

Einige Neu-Kunden könnten auch durch das verlockende Angebot eines neues Abo-Modells hinzugekommen sein. Netflix bietet jüngst ein günstigeres Abo an - dafür aber mit Werbung.