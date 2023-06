Eine Filmcrew wurde während den Dreharbeiten von einem Hai attackiert. Trotz aller Bemühungen der Crew gelang es nicht, den Hai zu vertreiben.

Schock am Set! Die Crew der neuen Netflix-Dokumentarserie "Unser Planet II" geriet während der Dreharbeiten in Hawaii in Lebensgefahr. Ein wilder Tigerhai attackierte das Schlauchboot der Filmemacher, als diese auf Hai-Suche waren. "Das ganze Boot ist explodiert", berichtet Toby Nowlan, Regisseur und Produzent der ersten Folge, über den dramatischen Vorfall.

Mehrere Attacken

Der 4,5 Meter lange Raubfisch näherte sich plötzlich dem Team und biss sich in das aufblasbare Wasserfahrzeug fest. Trotz aller Bemühungen der Crew gelang es nicht, den Hai zu vertreiben. Mit Glück schafften es die Filmemacher, mit dem zerstörten Boot den Strand in nur 100 Metern Entfernung zu erreichen.

Doch das war nicht das Ende der Schreckensmomente. Kurz darauf wurden sie in einem neuen Boot erneut attackiert, diesmal von Dickkopf-Stachelmakrelen, die den Motor des Bootes außer Gefecht setzten. Ein wahrlich unglücklicher Tag für die mutige Filmcrew.

Nowlan betonte, dass das Verhalten der Haie äußerst ungewöhnlich gewesen sei. Offenbar herrschte großer Hunger unter den Tieren, da möglicherweise nicht ausreichend natürliche Nahrung zur Verfügung stand. "Sie probierten einfach alles, was ihnen im Wasser begegnete", erklärte der Regisseur.

Seit dem 14. Juni können Doku-Fans auf Netflix die packenden Szenen aus "Unser Planet II" bestaunen.