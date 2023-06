Katja Krasavice mit Dating-Tipp an Frauen: 'Niemals einen Orgasmus faken'

Katja Krasavice hat mal wieder einige Dating-Tipps parat. So meint sie, dass eine Frau niemals einen Orgasmus vorspielen sollte.

In ihrem Podcast "Queen of Bitches" plauderte die Rapperin mit ihrem besten Freund Marwin Balsters über ihre Vorlieben bei Männern, nützliche Ratschläge und die finanziellen Ansprüche an potenzielle Partner. Wie sie in ihrem Podcast enthüllte, hat die selbsternannte "Boss Bitch" aktuell keine Absichten, sich auf etwas Festes einzulassen.

Tipps in Podcast

"Ich will einfach nur Spaß haben, am besten eine Freundschaft Plus für immer. Aber die Männer verstehen das einfach nicht. Die meisten sagen schon nach dem zweiten Date 'Was sind wir jetzt?' oder 'Ich liebe dich'", so die 26-Jährige.

Das liegt wohl vor allem daran, dass die Blondine besonders zu Beginn einer Beziehung außergewöhnlich viel Mühe investiert. "Ich koche, ich massiere, ich bin im Bett gut, ich kümmere mich um alles. Aber sobald sie sich verlieben, verliere ich das Interesse", gesteht sie. Ein Flirt geht bei Katja jedoch immer. "Ich mag es zu flirten. Meistens bin ich eher passiv als aktiv. Es gefällt mir, wenn mit mir geflirtet wird", erklärt die "Frauen"-Interpretin. Eine bestimmte Masche hat dabei aber keinerlei Erfolg.

Klare Vorstellungen

Was ihren zukünftigen Lebenspartner betrifft, hat Katja klare Kriterien im Kopf. "Ich träume davon, dass der Mann über mir steht, zumindest finanziell. Aber selbst das wäre schon extrem ungewöhnlich. Ich will mich nicht wie der Boss fühlen, ich bin immer schon die Chefin, das nervt!", erklärt die 26-Jährige.

Für ihre Fans, besonders die jüngeren, hat die "Boss Bitch" auch ein paar nicht ganz unwichtige Dating-Tipps parat. "Verstellt euch niemals im Bett und tut nur so, als ob ihr einen Orgasmus hättet. Denkt auch an euer eigenes Vergnügen beim Sex. Wenn man zu oft schreibt, wird man von jemandem abhängig, der kein Interesse hat. Benutzt immer ein Kondom, um euch vor ungewollten Schwangerschaften oder Krankheiten zu schützen", gibt Katja ihre Gebote weiter.