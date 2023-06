Mann aus Fitnessstudio geworfen, 'weil er Frau anstarrte': War jedoch blind

Ein blinder Mann wurde vom Personal eines Fitnessstudios aufgefordert, das Gebäude zu verlassen, nachdem eine Frau ihn beschuldigt hatte, sie angestarrt zu haben.

Als er 17 Jahre alt war, wurde Toby Addison als Widerling beschimpft und beschuldigt, eine Frau während ihres Trainings angestarrt zu haben, obwohl er blind ist. Selbst als er es erklärte, glaubte ihm die Frau nicht. Der Fußballer Toby Addison wurde sehend geboren, begann aber im Alter von 11 Jahren, sein Sehvermögen dramatisch zu verlieren, und hatte bereits als Teenager 80 % seiner Sehkraft verloren.

Kaum Sehkraft mehr

Heute hat der 21-Jährige nur noch 4 % seiner Sehkraft - und das hat ihn in einige unangenehme Situationen gebracht. Als er 17 Jahre alt war, besuchte Toby zum ersten Mal ein neues Fitnessstudio, wurde aber von einer wütenden Frau angesprochen, die ihn beschuldigte, sie anzustarren. Toby versuchte zu erklären, dass er blind sei, aber sie glaubte ihm nicht und beschimpfte ihn als Widerling, bevor sie das Personal dazu brachte, ihn hinauszuwerfen.

© Happy Hour Podcast/YouTube

"Ich habe also nur geradeaus gestarrt, und leider war da eine Frau, die irgendwelche Übungen machte. Ich weiß nicht, was sie machte, ob es ein paar Kniebeugen waren oder was auch immer, wo man vielleicht in einer verletzlicheren Position ist und nicht angestarrt werden möchte. Sie kam zu mir rüber, und ich wusste zuerst nicht, dass sie mit mir sprach, weil ich nichts falsch mache. Ich mache nur mein Ding. Sie sagte etwas in der Art von 'Warum starrst du mich ständig an? Hör auf. Sei nicht so unheimlich'. Ich sagte: 'Oh nein, tut mir leid, ich bin blind'. Ich hatte meinen Blindenstock dabei, er lag zusammengefaltet auf meinem Schoß, aber das hat sie nicht akzeptiert".

Er vermutet daher, dass die Frau den Stock für eine Requisite hielt, mit der er sich an Frauen heranmachen wollte. Zum Schluss sagte er: "Es war hart, es hat mein Selbstvertrauen sehr erschüttert und mir das Gefühl gegeben, dass es ein Problem ist, blind zu sein, dass es Probleme verursacht.