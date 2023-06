Fährt nach Hel: Satanisten stürmen Buslinie 666

In der Bibel wird 666 als "Zahl des Teufels" bezeichnet und mit Satan, dem Antichristen oder dem Bösen im Allgemeinen in Verbindung gebracht.

Die Buslinie 666 in Polen wird eingestellt , weil sie bei christlichen Konservativen Empörung ausgelöst hat, die darauf beharren, dass sie für den Teufel steht und als satanisch betrachtet werden könnte. Obwohl die Stadt Hel und das Wort "Hölle" natürlich nicht auf die gleiche Weise geschrieben werden klingen die beiden Wörter doch verblüffend ähnlich.

Immer mehr Beschwerden

Besonders in den letzten Jahren wurde die Buslinie immer wieder von satanistischen Gruppen aufgesucht. Trojmiasto.pl zufolge änderte die Bahnlinie 2006 ihre Nummer in 666 - ein Scherz der Einheimischen - und zog dann satanistische Menschen an. Die Beschwerden veranlassten das örtliche Busunternehmen PKS Gdynia, bekannt zu geben, dass die Buslinie 666 nicht mehr verkehren wird.

Um weiteren Ärger zu vermeiden, wurde stattdessen die letzte Nummer umgedreht, so dass die Buslinie nun 669 heißt. Die Änderung wird am 24. Juni in Kraft treten. Der Gründer des Unternehmens, Marcin Szwaczyk, erklärte später gegenüber der Nachrichten-Website Trojmiasto.pl, dass die neue Nummer "weniger kontrovers" sei.