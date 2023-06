SO sollten Sie bei einem Hai-Angriff reagieren

Nachdem es in den letzten Wochen wieder vermehrt zu Hai-Attacken auf Menschen gekommen war, steigt die Angst unter den Badegästen. So sollten Sie sich am besten bei einer Attacke des Raubtiers verhalten.

In einem Video erklärt eine Tauchlehrerin , warum man nicht versuchen sollte, wegzuschwimmen, wenn man einen Hai sieht, und sagt: "Es ist eine schlechte Idee, vor einem Hai wegschwimmen oder zu spritzen. Während ich spritze, kann man sehen, dass dieser Tigerhai mir folgt. Das bedeutet, dass ich Beute bin. In dieser Situation ist es besser, sich dem Hai frontal zu nähern, stehen zu bleiben und Augenkontakt mit ihm aufzunehmen." Tipps sollen Attacken abwenden Wenn der Hai weiterhin direkt auf einen zukommt, rät Andriana, die Hand auszustrecken, um ihn "umzulenken", und demonstriert dies, indem sie eines der Tierelässig wegstößt. "Wenn ich meine Hand nicht bereit gehabt hätte, um sie wegzuschieben, weil ich das vorausgesehen habe, wäre es mit hoher Wahrscheinlichkeit viel schwieriger gewesen, sie umzulenken", erklärt Andriana in einem anderen Video: "Und das kann zu einigen wirklich gefährlichen Situationen führen." @andriana_marine #ocean #sharkattack #sharkbite #tigershark #shark ????: @mermaid.kayleigh ♬ Creepy and simple horror background music(1070744) - howlingindicator Zudem meint Andriana, dass man nach einer erfolgreichen Abwehr eines Hais sofort das Wasser verlassen sollte.