Darum musste sich der berüchtigtste Tuning-Club der Welt auflösen

Der Club war an einen strengen Moralkodex gebunden, der vorschrieb, dass die Mitglieder keine anderen Autofahrer gefährden durften, unabhängig davon, ob es sich um einen anderen Rennfahrer oder einen unschuldigen Zuschauer handelte.

In Tokio, Japan, war der Midnight Club, eine wahre Legenden. Auch außerhalb Asiens musterte sich der Club zum wohl sagenumwobendsten Tning-Club der Welt. Ursprünglich wegen der Straßenrennen als Kriminelle angesehen, wurde der Midnight Club zum Liebling der aufkeimenden Tuner-Szene.

1987 gegründet

Die Mitgliedschaft im Midnight Club, der 1987 gegründet wurde, war nicht leicht zu erlangen. Die absolute Mindestanforderung für einen Hashiriya-Straßenrennfahrer war der Besitz eines Autos, das mindestens 240 km/h pro Stunde fahren konnte, und von Rennfahrern wurde erwartet, dass sie in der Lage waren, auf Tokios öffentlichen Straßen Geschwindigkeiten von 320 km/h pro Stunde oder mehr zu erreichen.

© topgearphillipines ×

Damals waren alle Fahrzeuge in Japan per Gesetz auf eine Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h pro Stunde begrenzt, und so wurde von den Mitgliedern auch ein hohes Maß an mechanischem Know-how erwartet, um die Leistung ihrer Autos zu steigern. Angehende Midnight-Club-Rennfahrer wurden zunächst für ein Jahr als Lehrlinge aufgenommen und mussten in dieser Zeit ohne Abwesenheit an allen Clubtreffen teilnehmen.

Strenge Regeln

Der Club war an einen strengen Moralkodex gebunden, der vorschrieb, dass die Mitglieder keine anderen Autofahrer gefährden durften, unabhängig davon, ob es sich um einen anderen Rennfahrer oder einen unschuldigen Zuschauer handelte.

© theblackroads ×

Die Fähigkeiten, die erforderlich waren, um ein Auto mit Vmax-Geschwindigkeit sicher auf öffentlichen Straßen zu fahren, waren so hoch, dass sich nur einer von zehn potenziellen Fahrern für eine Vollmitgliedschaft qualifizierte. Jedes Mitglied musste sofort aussteigen, wenn es eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer oder andere Mitglieder der Gruppe darstellte. Die genaue Zahl der Mitglieder ist unklar, aber man schätzt, dass der Club zu jeder Zeit etwa 30 Hashiriya umfasste, die sich um Mitternacht an bestimmten Stellen der Bayshore-Wangan-Strecke zwischen Tokio und Yokohama trafen.

Während andere Banden von Straßenrennfahrern an Drift- oder Punkt-zu-Punkt-Rennen teilnahmen, war der Midnight Club nur auf eines spezialisiert: Höchstgeschwindigkeit. Die Rennen begannen in der Regel bei Geschwindigkeiten von mindestens 120 km/h, wobei die Veranstaltung offiziell durch das Hupen eines der Autos eingeleitet wurde. Gewonnen hat in der Regel das erste Auto, das schnell genug war, um alle anderen abzuhängen, und ein anonymes Clubmitglied soll einmal gesagt haben: "Driften und Autocross ist etwas für Schwächlinge. Wir fahren nur mit Höchstgeschwindigkeit".

© Carthrottle ×

Fahrer nicht zu fassen

Das unglaublich hohe Niveau der Fahrer machte es den Behörden schwer, sie zu fassen, und da die Polizeiautos der damaligen Zeit auf die gleiche Höchstgeschwindigkeit wie jedes andere Auto in Japan beschränkt waren, war es für die Polizei einfach unmöglich, mit den Midnight Club-Rennfahrern Schritt zu halten. Trotz der Tatsache, dass die Bande und ihre Aktivitäten geheim gehalten wurden und ihre Identitäten nie offiziell enthüllt wurden, gibt es zahlreiche Gerüchte, dass die Gründer vieler der heutigen japanischen Top-Tuningfirmen ursprüngliche Mitglieder des Midnight Club waren. Alle Mitglieder des Midnight-Clubs hatten spezielle Aufkleber. In der Blütezeit des Midnight Club gab es viele Berichte über die Zerstörung von Fahrzeugen von Nichtmitgliedern, die mit Clubaufklebern versehen waren.

Die Treffen wurden auch im Verborgenen organisiert. In einer Zeit, als das Internet noch nicht so weit verbreitet war, organisierte die Bande Rennen über die Kleinanzeigen in den Tokioter Lokalzeitungen. Um unerwünschte Aufmerksamkeit zu vermeiden, wurden Zeit und Ort unter einer harmlos aussehenden Anzeige versteckt, zum Beispiel für den Verkauf von günstigen Handtaschen.

Legendäre Autos

Zu den Autos der Mitglieder gehörten einige der berühmtesten JDM-Tuner aller Zeiten wie der Mazda RX-7, der Toyota Supra und der R32 Skyline GT-R. Das berühmteste Auto des Midnight Club war jedoch ein stark modifizierter Porsche 911 Turbo mit dem Spitznamen Blackbird. Der Blackbird war das schnellste Auto der Gruppe und gehörte dem anonymen Anführer des Midnight Club, der Gerüchten zufolge ursprünglich eine Ausbildung zum Arzt absolviert hatte. Sein Besitzer soll mehr als 2 Millionen Dollar für den Umbau und die Modifizierung des 911 ausgegeben haben, der ein aggressives Auto Garage TBK Bodykit trug.

© carthrottle ×

Auflösung nach Crash

Nach einem Horrorunfall, bei dem sechs unschuldige Autofahrer ins Krankenhaus eingeliefert wurden, löste sich der Midnight Club 1999 offiziell auf. Die Mitglieder einer Tokioter Bōsōzoku-Gang, einer von amerikanischen Motorradclubs inspirierten, gesetzlosen Bikergruppe, die mit ihren rücksichtslosen Fahrten Autofahrer absichtlich in Angst und Schrecken versetzte, hatten beschlossen, sich mit den Autofahrern anzulegen.

Als die Raser die Schnellstraße hinunterfuhren, warteten die Bōsōzoku bereits auf sie. Die Einmischung eines der Bōsōzoku-Biker zwang einige der Mitglieder in eine stark befahrene Zone und gipfelte in einer gewaltigen Kettenreaktion, bei der zwei der Biker ums Leben kamen und zwei Midnight-Club-Fahrer sowie sechs Zivilisten ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Die Clubpolitik sah vor, dass die Gefährdung unschuldiger Fahrer das höchste Vergehen war, und so löste sich die Bande mit sofortiger Wirkung endgültig auf. Obwohl der Midnight Club den Behörden in Tokio viele Jahre lang erheblichen Stress bereitet hatte, waren die Mitglieder nach der Katastrophe für ihren ausgeprägten Sinn für Moral und Ehre hoch angesehen.