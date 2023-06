Sensation: RTL bringt Kult-Serie zurück

Angst vor Tigermücke: So kämpft Graz gegen die neue Plage Schock und Aufregung in Graz! Die berüchtigte Tigermücke hat es geschafft, aus den Gefilden Asiens bis in die Steiermark vorzudringen. Über Warentransporte und reisende Abenteurer hat sie sich heimlich eingeschlichen und sich dank der steigenden Temperaturen sogar in Graz häuslich niedergelassen.