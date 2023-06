Nach Chaos GNTM-Finale: Heidis Flucht nach Österreich

Nachdem das Finale von Germany’s Next Topmodel vergangenen Donnerstag einiges an Staub aufwirbelte, zieht es das Supermodel nun nach Österreich. Der Grund überrascht!

Kurz nach dem Finale der neuesten Germany’s Next Topmodel Staffel ist Supermodel Heidi Klum schon wieder am Arbeiten. Die Deutsche ist samt Entourage aktuell in Österreich zu Gast. Der Grund: Klum dreht gerade die ZDF-Fernsehsendung "Die Bergretter", bei der sie eine Rolle einnehmen wird.



Ihren Aufenthalt in Österreich dokumentiert Klum für ihre Fans auch auf den sozialen Medien. So ist die 50-Jährige auf der bekannten "Treppe ins Nichts" in den Dachsteiner Gletscherwelten zu sehen. Mit dabei auch ihr Ehemann Tom Kaulitz.

Auch mit dabei, die "echten" Bergretter Österreichs, die Klum mit zahlreichen Muffins ein verspätetes Geburtstagsgeschenk machten. Heidi feierte am 1. Juni ihren 50er. Der Bergrettungsdienst Österreich gratulierte dennoch mit leichter Verspätung.

Doch auch die deftige österreichische Küche durfte natürlich nicht fehlen, so stellte ein Heidi Klum ein Video, welches sie bei Knödel mit Sauerkraut zeigt, auf die sozialen Medien.

Zum Filmdreh gab es dann aber keine lockere Kleidung mehr, Heidi musste in ein Trachtengewand schlüpfen. Die Fans dürfen also gespannt sein, wie sich Heidi Klum bei den "Bergrettern" tun wird.

© heidiklum/Instagram ×

Sie selbst baut die Spannung bereits ein wenig auf. "Es wird spannend bei den Bergrettern", so Klum auf Instagram.