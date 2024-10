Schumacher-Drama: Cora schockt mit Gewalt-Bildern

Die Ex-Frau des Rennfahrers wehrt sich auf Instagram gegen die Vorwürfe ihres Sohnes und zeigt Bilder von blauen Flecken

Wie berichtet will der gemeinsame Sohn von Ralf und Cora Schumacher nichts mehr mit seiner Mutter zu tun haben - in einem Instagram-Posting erhob dieser schwere Vorwürfe: "Ich wollte mich zu familiären Angelegenheiten nicht weiter äußern, da in der Öffentlichkeit unsere privaten Themen nichts zu suchen haben. Aber leider bekommt dies meine Mutter nicht geregelt. Es ist daher nun an der Zeit, dem ein Ende zu setzen: Ich möchte ehrlich gesagt nur in Ruhe mein Leben leben und meine Ziele erreichen, ohne immer von den Medien über alles, was meine Mutter mir und meinem Vater vorwirft, angesprochen zu werden."

David Schumacher berichtet davon, dass seine Mutter schon, seit er denken könne mentale Probleme habe. Cora habe gar versucht, mit einem Auto gegen einen Baum zu fahren, um ihr Leben zu beenden. Ihr Sohn sei dabei auf dem Beifahrersitz gesessen. Weiters habe sie während der Scheidung 2015 viele Drohungen ausgesprochen. David verlangt von seiner Mutter, ihn und seinen Vater in Ruhe zu lassen. Auf das Posting von David Schumacher schickte Cora einen Anwaltsbrief, den Ralf ebenfalls veröffentlichte.

Cora über ihren Sohn: "Der Verlust ist unermesslich"

Kurz darauf äußert sich auch Cora via Instagram-Posting zu den Vorwürfen ihres Sohnes. "Es schmerzt zutiefst, dass das wahre Ausmaß der Entfremdung, Manipulation und Instrumentalisierung erst jetzt deutlich wird. Der Verlust ist unermesslich, und der Schaden leider nicht mehr rückgängig zu machen. Die aktuellen öffentlichen Anschuldigungen und die Hetzkampagne, die gegen mich geführt wird, um weiterhin zu schweigen, schmerzen mich sehr und bringen mich an die Grenze meiner Kräfte.

Cora Schumacher zeigt blaue Flecken an Armen und Beinen © Instagram

Die Behauptungen entsprächen nicht der Wahrheit. In zwei weiteren Storys zeigt Cora Aufnahmen von Frakturen an ihren Armen und Beinen. Diese stammen aus dem Jahr 2014. Etwa der nächste Vorwurf gegen ihren Ex?