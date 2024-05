Waschbär rennt aufs Spielfeld und sorgt für Chaos

Während Hannes Wolf mit einem beeindruckenden Tor die Aufmerksamkeit auf sich zog, stahl ein Waschbär die Show.

Während des ersten Durchgangs des Spiels betrat ein ungewöhnlicher Besucher das Spielfeld - ein Waschbär. Die Fans waren begeistert, als das pelzige Tier über den Rasen flitzte. Videos und Bilder von der ungewöhnlichen Szene verbreiteten sich rasch in den sozialen Medien.

Doch die Situation wurde schnell hektisch, als die Ordner versuchten, den ungebetenen Gast einzufangen. Trotz der Bemühungen der Ordner, die den Waschbären unter anderem mit einer Mülltonne verfolgten, gelang es ihm eine Zeit lang ihren Fang-Versuchen zu entkommen. Das Video:

A raccoon invaded the pitch during an MLS game and they chased him with a bin ????????



