Frau (80) hielt Baumstumpf für Einbrecher: Löste Polizeieinsatz aus

Eine 80-jährige Frau in Barsinghausen alarmierte am Montagabend die Polizei, nachdem sie sich von einem mysteriösen "Mann" bedroht fühlte. Doch was die Beamten vor Ort erwartete, war alles andere als gewöhnlich.

Polizei rückte aus

Die Seniorin hatte gegen 20.35 Uhr den Notruf gewählt und den Verdächtigen wie folgt beschrieben: ein Mann mit vollem Gesicht, Oberlippenbart und fast kahlem Kopf. Besorgt über die vermeintliche Bedrohung begaben sich die Polizisten unverzüglich zu dem Nachbargrundstück, um den mysteriösen Fremden zur Rede zu stellen.

Dort machten die Beamten eine kuriose Entdeckung: Statt auf einen Verdächtigen trafen sie auf einen Baumstumpf, der ein geschnitztes Gesicht trug. Der vermeintliche "Mann" entpuppte sich als harmloser Gegenstand und löste somit Erleichterung bei den Einsatzkräften aus.