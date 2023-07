Darum sollten Sie Kondome niemals in einen Reisekoffer packen

Wenn Sie Kondome auf Reisen in Ihrer Tasche oder Brieftasche aufbewahren, können sie ebenfalls geschwächt werden.

Wenn man in den Urlaub fährt, ist es wichtig, dass man alles dabei hat, was man braucht. Die meisten Menschen nehmen Kondome mit, wenn sie auf Urlaub fahren, egal, ob sie in einer Beziehung sind oder nicht. Rund 81 % der Reisenden nehmen Umfragen zufolge Kondome mit in den Urlaub. Jedoch sollten die Kondome niemals in den Reisekoffer gegeben werden.

Auch Tasche oder Brieftasche eine Gefahr

Wenn es um Flugreisen geht, ist die Mitnahme von Kondomen im Handgepäck ein Kinderspiel, aber im aufgegebenen Gepäck sollten Sie sie nicht verstauen. Denn im Frachtraum eines Flugzeugs können die Temperaturen auf Langstreckenflügen ganz schön niedrig sein. Durch die hohen Temperaturunterschiede kann das Material beschädigt werden und Risse entstehen. Daher sollten die Kondome immer im Handgepäck mitgeführt werden.

© getty ×

Wenn Sie Kondome auf Reisen in Ihrer Tasche oder Brieftasche aufbewahren, können sie ebenfalls geschwächt werden. Geldbörsen haben die Angewohnheit, die Dinge etwas zu eng zusammenzudrücken, und der ständige Druck und die Reibung können die Kondomverpackung beschädigen, was zu Rissen führen kann.