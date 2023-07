Frau verliebte sich in Affen: Darf nur noch unter einer Bedingung in den Zoo

Zu den wöchentlichen Treffen gehörten Küsse und Winken durch die Glasscheibe des Schimpansengeheges.

Adie Timmermans Liebe zu einem Schimpansen namens Chita führte dazu, dass Beamte des belgischen Zoos von Antwerpen sie aus dem Zoo verbannten. Im Jahr 2021 wurde Adie Timmermans bekannt, nachdem sich herausgestellt hatte, dass sie regelmäßig den Antwerpener Zoo besuchte und dem Schimpansen, den sie vier Jahre lang regelmäßig besuchte, sehr ans Herz gewachsen war.

Küsse und Winken

Die Frau behauptete, sie und Chita wären beide verzweifelt, wenn sie sich nicht mehr sehen dürften. "Ich habe nichts anderes. Warum wollen sie mir das wegnehmen?" Zu den wöchentlichen Treffen gehörten Küsse und Winken durch die Glasscheibe des Schimpansengeheges. Bald unterbanden die Zoowärter jedoch das skurrile Treiben der Dame.

Sie wiesen darauf hin, dass er die meiste Zeit des Tages mit anderen Schimpansen zusammen ist und es wichtig ist, dass er sich gut mit ihnen versteht, aber Chita hatte sich nicht mit den neuen Schimpansen angefreundet, denen er vorgestellt worden war. Die Geschichte führte dazu, dass Frau Timmermans auf Lebenszeit aus dem Zoo verbannt wurde, behauptete sie. Das Verbot wurde jedoch nach einer Woche wieder aufgehoben, und die Zoochefs erlaubten ihr den Wiedereintritt, vorausgesetzt, sie ändert ihr Verhalten.

Die Kommunikationsmanagerin des Zoos, Ilse Segers, sagte dem People Magazine: "Wir haben Frau Timmermans nur gebeten, ihr Verhalten gegenüber diesem speziellen Tier zu ändern. Es gibt kein Verbot, Chita zu sehen, auch nicht für andere Besucher im Moment. Er ist eine Ausnahme: Er ist zu Hause mit Menschen aufgewachsen und kam vor fast 30 Jahren in den Zoo. Er ist immer noch sehr menschenbezogen, aber für seine eigene Gesundheit muss er so oft wie möglich in der Schimpansengruppe bleiben. Wir haben Frau Timmermans gebeten, ihn ein Schimpanse unter Schimpansen sein zu lassen und nicht zu lange bei ihm zu bleiben und seine Aufmerksamkeit zu erregen. Wir hoffen, dass sie dies in Zukunft tun wird."