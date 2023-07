Panikattacke und Tränen: Tennis-Star gibt nach Fehlentscheidung Match auf

Die chinesische Tennisspielerin Zhang Shuai (WTA 45) sorgte für Schlagzeilen, als sie ihr Match unter Tränen vorzeitig abbrach. Der Grund: eine Panikattacke, die sie zur Aufgabe zwang. Die entscheidende Szene ereignete sich im ersten Satz beim Stand von 5:5, 15:15. Ein Vorhand-Cross-Ball von Zhang wurde von der Schiedsrichterin für "aus" gegeben, obwohl der Sandabdruck zeigte, dass der Ball die Linie berührte. Trotz minutenlanger Diskussion entschied die Unparteiische gegen eine Korrektur.

I went to check the controversial point between Shuai Zhang and Kiara Toth and I really don't have words for how bad the umpire was for this mark. @WTA it's really time you do something and investigate these, they can't make such big mistakes at this level. This is pure robbery pic.twitter.com/2jr6MY3tDU