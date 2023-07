Frau reitet auf Pferd durch Mäci Drive-Through

Als sie sich dem Fenster näherte, bestellte sie einen kleinen Chai Latte mit Sojamilch, bevor sie dem Mitarbeiter erlaubte, ihr Pferd zu streicheln.

Eine Frau in Australien bot dem Personal eines McDonald's-Restaurants einen etwas ungewöhnlichen Anblick, als sie auf dem Rücken eines Pferdes am Drive-Thru ankam. Diese bizarre Szene spielte sich in einer Maccies-Filiale in Yarrabilba ab, das südlich von Brisbane im australischen Bundesstaat Queensland liegt.

Pferde nicht verboten

Jedenfalls filmte die Frau das Ganze für ihre sozialen Medien und machte sich auf den Weg durch den Drive-Thru, wobei sie feststellte, dass dort zwar "keine Fußgänger", aber nicht "keine Pferde" stand, also nahm sie an, dass alles in Ordnung sei.

Als sie sich dem Fenster näherte, bestellte sie einen kleinen Chai Latte mit Sojamilch, bevor sie dem Mitarbeiter erlaubte, ihr Pferd zu streicheln. Das Video wurde Hunderttausende Male angesehen, und viele Menschen haben in den Kommentaren ihre Meinung dazu geäußert.