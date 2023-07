Im kleinsten Dorf der Welt wohnt nur eine Person

Einen ruhigen Tag hat die ältere Dame aber dennoch nicht, denn jeden Tag kommen dutzende Touristen in den Ort und besuchen das Lokal der Dame.

Laut der US-Volkszählung von 2010 ist Monowi die einzige eingemeindete Stadt mit nur einer Einwohnerin - was Elsie Eiler in mehrfacher Hinsicht einzigartig macht. Etwa 200 Meilen von Omaha entfernt, war der Ort in den 1930er Jahren eine belebte Eisenbahnstadt mit etwa 120 Einwohnern und mehreren florierenden Geschäften, darunter ein Lebensmittelgeschäft, ein Restaurant und sogar ein Gefängnis.

Meisten zogen vom Land in die Stadt

© Wikimedia Commons

Doch mit der Verstädterung und der Abkehr von der schweren Arbeit in der Landwirtschaft, der Ersetzung durch neue Technologien und der Suche nach neuen Möglichkeiten in der Großstadt starben diejenigen, die geblieben waren, nach und nach aus.

Im Jahr 2004 verstarb auch Elsies geliebter Ehemann Rudy, so dass sie die letzte verbliebene Bewohnerin der Stadt war. Sie erzählte Top30 TV: "Ich bin die Einzige, die hier in der Stadt lebt. Alle anderen sind entweder weggezogen oder verstorben, und ich habe mich entschieden, hier zu bleiben."

Einen ruhigen Tag hat die ältere Dame aber dennoch nicht, denn jeden Tag kommen dutzende Touristen in den Ort und besuchen das Lokal der Dame. Im Jahr 2021 sagte Elsie zu Eater: "Ich verbringe nur sehr selten viel Zeit allein hier drin. Selbst jetzt ist immer jemand da, der kommt oder geht. Die Pandemie hat mich nicht sehr beeinflusst. Es war keine große Sperre oder so etwas. Es war immer viel los, und die Einheimischen haben mich sehr unterstützt."