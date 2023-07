Mann rettet Elchbaby das Leben: Wird deswegen gefeuert

Ein Mann, der ein Elchbaby entdeckte, das allein am Rande einer viel befahrenen Straße umherirrte, beschloss, es zu retten, nachdem er einen Bären in der Nähe lauern sah.

Mark Skage fuhr durch British Columbia, Kanada, als er ein Elchbaby allein am Straßenrand entdeckte und Mitleid mit dem armen Tier hatte. Nachdem er gesehen hatte, dass das Elchbaby fast von mehreren Fahrzeugen angefahren worden wäre, hielt er an, um ihm zu helfen. Bald darauf versuchte das Tier, in seinen Wagen zu gelangen, und er erkannte den Grund dafür: Etwa 50 Meter entfernt lauerte ein Schwarzbär.

Brachte Elch an sicheren Ort

© Facebook/Mark Skage

Der Mann wartete ob die Mutter des Tieres auftauchte, doch ohne Erfolg. Er nahm das Kalb etwa fünfeinhalb Stunden lang mit auf die Straße und rief während der Fahrt einen Naturschutzdienst an, um einen Ort zu finden, an dem das Elchbaby, das Misty genannt wurde, bleiben könne.

Sie wurde inzwischen von einem Rehabilitationszentrum für Wildtiere aufgenommen, und Skage weiß, dass er technisch gesehen falsch gehandelt hat, indem er der Natur nicht ihren normalen Lauf ließ, aber er würde es wieder tun, wenn er die Wahl hätte. In einem Posting auf Facebook erklärte er jedoch, dass er wegen der Rettung des Tieres entlassen worden sei, weil sein Handeln im Widerspruch zu den Tierschutzrichtlinien des Unternehmens stand.

© Facebook/Mark Skage

Skage behauptet, er sei entlassen worden, weil er in "schwerem Konflikt mit den Tierschutzrichtlinien" gestanden habe, und behauptet, er habe sich trotz gegenteiliger Behauptungen des Unternehmens an seinen Vorgesetzten gewandt. Er arbeitete für das Ölunternehmen AFD Petroleum als Tanktechniker, aber laut Global News zeigen die Fahrzeugkameras keinen Bären in der Nähe und auch nicht, dass Skage gründlich nach der Mutter des Kalbes gesucht hat, um zu sehen, ob sie in der Nähe war.