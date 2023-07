85-Jähriger fährt nach Unfall auf Felge auf Autobahn

Besorgte Zeugen alarmierten die Polizei, die daraufhin den 85-Jährigen an der Anschlussstelle Großenkneten stoppen konnte.

Ein spektakulärer Vorfall ereignete sich in Deutschland auf der A1 nahe Cloppenburg. Nach einer Kollision zwischen einem VW Passat und einem Kia, blieben die Fahrer glücklicherweise unverletzt. Doch was dann geschah, grenzte an Leichtsinn.

Von Polizei gestoppt

Der 85-jährige Kia-Fahrer, dessen Wagen stark beschädigt war, setzte trotzdem seine Fahrt fort! Polizeisprecher berichteten, dass der Senior ohne Rücksicht auf einen fehlenden Reifen auf der Felge weiterfuhr. Unglaublich, aber wahr: Mit nur etwa 40 km/h begab er sich auf die A29 Richtung Oldenburg.

Besorgte Zeugen alarmierten die Polizei, die daraufhin den 85-Jährigen an der Anschlussstelle Großenkneten stoppen konnte. "Es ist ein Wunder, dass nicht noch mehr passiert ist", äußerte sich ein Beamter vor Ort. Das waghalsige Manöver hätte zu einem erneuten Unfall führen oder andere Verkehrsteilnehmer gefährden können.

Warum der Senior nach dem Unfall auf der Autobahn blieb und dann seine Fahrt fortsetzte, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und der Gefährdung des Straßenverkehrs.