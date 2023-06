SO viele Menschen glauben, dass sie einen Löwen besiegen könnten

In einer Umfrage wurde erhoben, wie viele Menschen denken, sie hätten gegen einen Löwen bei einem Faustkampf eine Chance. Die Antworten verblüffen.

In der YouGov-Umfrage wurden 34 verschiedene Tiere und Menschen in einer Reihe von zufälligen Begegnungen gegeneinander antreten gelassen. 1.224 erwachsene US-Bürger wurden dann gefragt, wer ihrer Meinung nach in jedem Fall gewinnen würde.

Spannende Ergebnisse

Es überrascht nicht, dass der Elefant mit einer Gewinnquote von 74 Prozent am besten abschnitt. Interessant wurde es jedoch, als die Befragten ihre eigenen Chancen gegen jedes Tier einschätzen sollten.

Laut der Umfrage glauben acht Prozent der Männer und sieben Prozent der Frauen, dass sie einen Löwen in einem Faustkampf besiegen könnten. Wenn sie gegen einen Elefanten oder Gorilla antreten müssen, steigt diese Zahl auf neun bzw. acht Prozent. Gegen einen Hund - kein Problem. 60 Prozent von Ihnen hätten keine Probleme, ihn mit einem soliden rechten Haken einzuschläfern. Was ist mit einer Gans? Kein Problem. 71 Prozent der befragten Männer geben an, dass sie sie auch auf den Rücken legen würden.