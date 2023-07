Bewusstlos gefunden: Johnny Depp musste Auftritt absagen

Später wurde bekannt, dass das Konzert aufgrund von Depps Zustand, der ein ärztliches Eingreifen erforderte, abgesagt wurde.

Johnny Depp musste Berichten zufolge seinen Auftritt in Budapest absagen, nachdem er bewusstlos in seinem Hotelzimmer aufgefunden worden war. Am 18. Juli sagten die Hollywood Vampires, eine von Depp und Alice Cooper gegründete Band, ihren Auftritt in der Papp László Sport Arena abrupt ab.

Konzert abgesagt

Später wurde bekannt, dass das Konzert aufgrund von Depps Zustand, der ein ärztliches Eingreifen erforderte, abgesagt wurde. Depps Zukunft bleibt ungewiss, da er immer wieder für Schlagzeilen in der Unterhaltungswelt sorgt.