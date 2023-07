Geringerer Fleischkonsum soll Treibhausgase verringern

Die Studie schlüsselte auch den Wasserverbrauch für die verschiedenen Ernährungsweisen auf.

Eine Studie, die am 20. Juli in der Zeitschrift Nature Food veröffentlicht wurde, ergab, dass Menschen, die viel Fleisch essen, für fast doppelt so viele tägliche Treibhausgasemissionen verantwortlich sind wie Menschen mit geringem Fleischkonsum.

Über 50.000 Teilnehmer

Die Studie, bei der 55 000 Einwohner des Vereinigten Königreichs in große Fleischesser (mehr als 100 Gramm pro Tag), kleine Fleischesser (weniger als 50 Gramm pro Tag), Fischesser, Vegetarier und Veganer eingeteilt wurden, ergab, dass die Gruppe der kleinen Fleischesser etwa 5 Kilo weniger CO2 produzierte als die der großen Fleischesser. Fischfresser produzierten etwa 0,4 Kilo weniger CO2 als Menschen mit geringem Fleischkonsum, während Vegetarier und Veganer sogar noch weniger von dem den Planeten erwärmenden Gas produzierten.

Die Studie schlüsselte auch den Wasserverbrauch für die verschiedenen Ernährungsweisen auf und stellte fest, dass Fleischesser mit hohem Fleischkonsum einen viel größeren Einfluss haben als die anderen Gruppen. Laut der Ernährungswissenschaftlerin Susan Jebb von der Universität Oxford, die nicht an der Studie beteiligt war, ist dies die erste Studie, die die Auswirkungen der Ernährung auf die Umwelt berücksichtigt.

Das Besondere an dieser Studie ist, dass sie sich auf die Ernährungsgewohnheiten echter Menschen stützt und sich auf die verschiedenen Produktionsmethoden stützt, die wir derzeit haben", sagte Jebb dem Guardian. Die Forscher haben den ökologischen Fußabdruck dessen, was sie essen, auf einer viel detaillierteren Ebene bewertet, als es bisher der Fall war.