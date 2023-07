Klimakleber legte Verkehr auf Brücke lahm: Gefängnis!

Der 34-jährige Marcus Decker, Sachsen, wurde zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten verurteilt und muss möglicherweise mit einer Abschiebung in seine Heimat rechnen.

Ein deutscher Anhänger der Umweltschutzgruppe "Just Stop Oil" sitzt seit sieben Monaten im Gefängnis, nachdem er zusammen mit einem Komplizen 41 Stunden lang den Verkehr auf einer wichtigen Londoner Brücke lahmgelegt hatte.

Eigene Petition gestartet

Der 34-jährige Marcus Decker aus Lugau, Sachsen, wurde zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten verurteilt und muss möglicherweise mit einer Abschiebung in seine Heimat rechnen. Seine Freundin, Holly Cullin-Davies, führt eine Petition an, um ihn im Land zu halten. "Für Marcus ist es im Gefängnis nicht einfach", klagt sie. "Er ist bereits seit sieben Monaten von uns getrennt und wird vielleicht nie wieder nach Hause kommen," so die Frau gegenüber britischen Medien. "Dann wäre er von uns, seiner Familie, seinem Zuhause, seiner Gemeinschaft und seinem Heimatland getrennt", erklärt sie verzweifelt. "Als ob eine solch hohe Haftstrafe nicht schon schlimm genug wäre..."

Die Aktion auf der Queen-Elizabeth-II.-Brücke erregte große Aufmerksamkeit und blockierte lange Zeit den Verkehr. Die Polizei musste Spezialkräfte einsetzen, um die Kletterer sicher herunterzuholen. "Die Aktionen von Trowland und Decker waren völlig inakzeptabel. Sie waren gefährlich und extrem störend", so Detective Chief Inspector Louise Metcalfe. "Sie müssen bestraft werden für das Chaos, das sie angerichtet haben, damit andere davon abgehalten werden, sie zu imitieren", mahnte Richter Shane Collery bei der Verurteilung.