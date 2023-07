Künstler baute lebensgroßen Schoko-Leoparden

Amaury Guichon ist ein talentierter französisch-schweizerischer Konditor, der für seine unglaublichen Gebäckkreationen und Schokoladenskulpturen bekannt ist.

Der berühmte Konditor Amaury Guichon ist bekannt für seine unglaublichen Skulpturen aus Schokolade, und dieses Meisterwerk ist ein lebensgroßer Leopard aus Schokolade!

Bereits seit einigen Jahren ein Star

Amaury Guichon ist ein talentierter französisch-schweizerischer Konditor, der für seine unglaublichen Gebäckkreationen und Schokoladenskulpturen bekannt ist. Er begann seine kulinarische Reise schon in jungen Jahren, machte seine Ausbildung in verschiedenen renommierten Betrieben und gewann Auszeichnungen, darunter den Titel des besten Lehrlings in Frankreich.