In diesem Dorf wohnen alle Einwohner in derselben Straße

In der Stadt Sułoszowa in Polen leben alle Bewohner in einer einzelnen Straße. Die Stadt ist einzigartig, weil alle Häuser an einer langen, 9 km langen Straße liegen. Laut CSO Polen lebten im Jahr 2017 5.819 Einwohner in der Stadt. Alle Menschen in der Stadt leben in Harmonie miteinander, denn sie teilen sich eine einzige Straße, die sich durch die Stadt zieht.

Auf beiden Seiten der Hauptstraße, der einzigen Straße des Ortes, haben die Menschen ihre Häuser nebeneinander gebaut. Sie alle haben rechteckige Gärten oder Felder, die sich weit von der Hauptstraße des Ortes weg erstrecken.

Kürzlich ging ein Luftbild der Stadt in den sozialen Medien viral, was die Bewohner der Stadt dazu veranlasste, ihre Erfahrungen mit dem Leben in der Stadt mit nur einer Straße zu teilen. Einer sagte: "Ich würde diesen Ort gegen nichts anderes eintauschen wollen. Er hat seinen eigenen Charme und seine eigene Atmosphäre. Wie man so schön sagt, hat es etwas für sich.