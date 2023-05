'Laut und am ganzen Körper': Frau bekommt bei Klassik-Konzert Orgasmus

Eine Frau hat während einer Aufführung von Tschaikowskys 5. Sinfonie einen "lauten und Ganzkörper-Orgasmus" bekommen.

Die Los Angeles Times berichtet, dass eine Frau von der Aufführung der Los Angeles Philharmoniker in der Walt Disney Concert Hall besonders erfreut war. Molly Grant sagte, dass die namenlose Frau, die neben ihr saß, mitten in der Aufführung anfing zu stöhnen.

Kurioser Fall

"Alle drehten sich um, um zu sehen, was los war", sagte sie dem Blatt. "Ich sah das Mädchen, nachdem es passiert war, und ich nehme an, dass sie ... einen Orgasmus hatte, denn sie atmete schwer, und ihr Partner lächelte und sah sie an - wie in dem Bemühen, sie nicht zu beschämen."

© getty ×

Ein Besucher, der Komponist und Musikproduzent Magnus Fiennes, beschrieb auf Twitter nach der Vorstellung, dass die Frau einen "lauten Ganzkörperorgasmus" hatte. Er schrieb: "Habe gestern Abend @LAPhil bei @Thomasades und Tschaikowsky 5 gesehen. Eine Frau im Publikum hatte während des zweiten Satzes der 5. einen lauten Ganzkörperorgasmus... Die Band machte höflich weiter.

Orgasmus oder Zusammenbruch?

Der Komponist Rodrigo Ruiz bestritt diese Behauptungen jedoch und betonte, dass die unbekannte Konzertbesucherin mitten in der Aufführung eine Art "Nervenzusammenbruch" erlitten habe. "Ich war dabei. So ist es nicht gewesen. Die arme Frau hatte eine Art Zusammenbruch", schrieb er.