Hier gibts Burger zum halben Preis, wenn man ohne Hose kommt

Geld sparen leicht gemacht. Diese Burgerkette hat sich zum 'No Pants Day' etwas originelles einfallen lassen und verkauft Burger an Kunden die ohne Hose kommen zum halben Preis.

Am 5. Mai ist es wieder so weit, dann steht wieder der jährliche 'No Pants Day' auf dem Programm. Dazu hat sich auch die Burgerkette "Le Burger" etwas Besonderes einfallen lassen. Wer in einer der Filialen ohne Hose kommt, bekommt seinen Burger ums halbe Geld.

"Le Burger" mit einmaliger Aktion

Am "No Pants Day" soll gemeinschaftlich auf das Tragen von Hosen, Röcken oder einem anderen Beinkleid verzichtet werden. "Le Burger" möchte mit der Aktion Kunden genau zu diesem Schritt zu ermutigen.

"Der ‘No Pants Day’ bei Le Burger ist eine großartige Gelegenheit, sich zu entspannen, Spaß zu haben und einen köstlichen Burger zu einem reduzierten Preis zu genießen. Also lass die Hosen im Schrank und komm zu uns", so Thomas und Lukas Tauber, die Gründer der österreichischen Restaurantkette.