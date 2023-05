Schuldirektor öffnet Mülltonne: Dann folgt tierische Überraschung

Kuriose Szenen auf einem Schulhof. Ein Schuldirektor wollte gerade die Mülltonnen der Schule aufschließen, als er plötzlich eine tierische Überraschung erlebte.

Schulleiter James Marsh von der Zela-Grundschule in West Virginia öffnete am Montagmorgen den Müllcontainer der Schule, als ein riesiger schwarzer Bärenkopf herauskam und ihm direkt ins Gesicht starrte. "Man erwartet einfach nicht, dass etwas so Großes herauskommt", sagte Marsh gegenüber WASZ 3.

Kamera hielt gefährlichen Moment fest

Die Videoüberwachung hielt den Moment fest, als Marsh den Müllcontainer aufschloss, woraufhin sich der Erzieher und der Bär gegenüberstanden. Nachdem der Bär und der Schulleiter sich kurz in die Augen gesehen haben, rennt Marsh in die eine Richtung, während der Schwarzbär aus dem Müllcontainer springt und in die entgegengesetzte Richtung davonläuft.

???? A principal in West Virginia was unlocking the dumpster outside of an elementary school—when he opened the dumpster, a black bear poked it’s head out! ???? #7news pic.twitter.com/3dEIunqjwq — Amaka Ubaka (@AmakaUbakaTV) May 2, 2023

"Ich war noch nie so nah an einem Bären dran, und ich bezweifle, dass das viele Leute sind", sagte Marsh dem Magazin. "Ich glaube, wir waren beide gleichermaßen überrascht", sagte Marsh. "Wenn man so nah dran ist, scheinen sie nicht so freundlich zu sein.

"Ich kam nicht einmal dazu, den Deckel zu öffnen. Er ist einfach herausgesprungen wie ein Springteufel. Er gab ein ziemlich lautes Knurren oder Brüllen von sich, und das war so ziemlich das Beängstigendste an der ganzen Sache", sagte der Schulleiter.