Studenten verklagen Uni, weil Studiengang 'nutzlos' war

Studierende verklagen eine Universität, nachdem sie festgestellt haben, dass ihr Studiengang "nutzlos" war.

Fast 20 Studenten haben beschlossen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, nachdem sie behauptet hatten, ihr Abschluss in Wirtschaft und Handel an der James Cook University (JCU) in Townsville sei ungefähr so nützlich wie ein U-Boot mit Scheibenwischern.

Kurioser Fall

Der ehemalige Student Sam Boon erzählte A Current Affair, dass er nach seinem Studium davon träumte, Finanzplaner zu werden. Im Jahr 2019 sah Boon ein Werbevideo für den Kurs für diejenigen, die "an einer Karriere in der Finanzberatung, Finanzplanung, Investmentdienstleistungen oder im Aktienhandel interessiert sind". "Der Studiengang Finanzberatung wird ein akkreditierter Studiengang sein und wurde vor allem aufgrund der veränderten regulatorischen Anforderungen im Finanzdienstleistungssektor entwickelt", heißt es in dem Video.

Im Studiengang selbst konnten jedoch kaum akkreditierte Kurse angeboten werden. Somit konnte auch kein Abschluss gemacht werden. Studiengebühren mussten aber dennoch bezahlt werden.

Langes Studium ohne Abschluss

"Ich habe drei Jahre lang studiert, ohne am Ende eine wirkliche Chance zu haben, Finanzberater zu werden", sagte er. Er und seine ehemaligen Kommilitonen haben nun eine Sammelklage gegen die Universität angestrengt. Rechtsanwalt Duke Myrteza, der die 18 Studenten in der Sammelklage vertritt, sagte, er habe in seiner 30-jährigen Tätigkeit als Anwalt noch nie eine solche Situation erlebt.

"Ein Kurs darf nicht beworben werden, oder ein Studiengang darf nicht als akkreditiert dargestellt werden, wenn er es nicht ist, und es ist wichtig, dass den Studenten keine falschen oder irreführenden Aussagen gemacht werden", sagte Myrteza.

Die Uni sah den Fehler ein und bot den Studenten an, sich in einem neuen Studiengang einzuschreiben, wo ein Abschluss ohne Probleme möglich sei.