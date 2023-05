Jetzt offiziell: Cher (76) und Lover (37) getrennt

Cher und Alexander "AE" Edwards haben ihre Beziehung beendet. Zudem seien die beiden entgegen vieler Gerüchte nie verlobt gewesen sein.

Paukenschlag in der Promi-Szene: Popstar Cher (76) und ihr Lover Alexander "AE" Edwards (37) sind wieder getrennt. Quellen in der Nähe des ehemaligen Paares sagten gegenüber TMZ, dass sie die Dinge vor ein paar Wochen beendet haben, obwohl es derzeit unklar ist, was zum Ende der Beziehung geführt hat oder wer zuerst beschlossen hat, sie zu beenden.

Zudem sollen die beiden niemals verlobt gewesen sein. Gerüchte besagten ja immer wieder, bei den beiden könnten, bald die Hochzeitsglocken läuten. Cher und AE wurden zum ersten Mal im November miteinander in Verbindung gebracht, als sie händchenhaltend bei einem Ausgehabend in West Hollywood fotografiert wurden.



Zwischen Cher und AE lag ein Altersunterschied von rund 40 Jahren.