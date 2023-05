Diese Lemure mag es am Rücken gekrault zu werden

Ein Video, welches eine Lemure zeigt, die gerne am Rücken gekrault wird, geht derzeit viral. Menschen sollten sich aber nicht täuschen lassen. Die Tiere sind im Normalfall keine Kuschelmonster.

Ein virales Video eines Lemuren, der scheinbar weiter Streicheleinheiten verlangt, ließ das Internet explodieren, aber eine Naturschutzgruppe sagt, dass an dem Clip nichts Niedliches ist.

Eigentlich keine zutraulichen Tiere

Das Video (oben) zeigt zwei Jungen, die draußen einen Ringelschwanzlemuren streicheln und ihm den Rücken kratzen. Als sie aufhören, tätschelt der Lemur seinen eigenen Rücken, was viele Menschen so interpretieren, dass der Lemur um weitere Streicheleinheiten bittet. Nazaire Paubert Tsimanova, die das Video gedreht hat, gab auf Facebook an, dass der Clip in Madagaskar aufgenommen wurde

"Der Lemur zeigt ganz offensichtlich abnormale Verhaltensweisen eines Haustieres", sagte Charlie Welch, Naturschutzkoordinator am Duke Lemur Center, gegenüber The Huffington Post. "Ein wilder Lemur würde so etwas nie tun." Er sagte, es sei möglich, dass der Lemur zuvor als Haustier gehalten wurde und nun frei herumläuft, aber es sei "absolut" unmöglich, dass ein wirklich wilder Lemur auf diese Weise auf Streicheln reagieren würde.