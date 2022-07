5.000 Jahre alte Steine sollen Grab von King Arthur sein

Archäologen der Universität Manchester haben mit der Ausgrabung eines 5.000 Jahre alten Grabes begonnen, welches mit King Arthur in Verbindung stehen soll.

Arthur's Stone, wie es genannt wird, ist ein neolithisches Kammergrab, das bisher noch nie ausgegraben wurde. Experten und Archäologen sagen aber, dass bei ähnlichen Gräbern in der Umgebung Skelettreste mehrerer Menschen gefunden wurden, zusammen mit Feuersteinsplittern, Pfeilspitzen und Tonwaren.

Wie viele prähistorische Monumente in Westengland und Wales wird auch dieses Grab mit King Arthur in Verbindung gebracht. Der Legende nach erschlug Arthur hier einen Riesen, der beim Sturz den Abdruck seiner Ellenbogen auf einem der Steine hinterließ. Heute sind nur noch die großen Steine der inneren Kammer erhalten, die sich in einem Erd- und Steinhügel befindet, dessen ursprüngliche Größe und Form ein Rätsel bleibt. Die Kammer besteht aus neun aufrecht stehenden Steinen, auf denen ein riesiger Deckstein liegt, dessen Gewicht auf über 25 Tonnen geschätzt wird.

© Univ. of Manchester

"Arthurs Stein ist eines der bedeutendsten steinzeitlichen Denkmäler des Landes, und diese Ausgrabung bietet eine wirklich seltene und aufregende Gelegenheit für die Öffentlichkeit, Archäologie in Aktion zu erleben", sagte Ginny Slade, Volunteer Manager bei English Heritage.

"Unser Team von wunderbaren Freiwilligen wird vor Ort sein, um die neuesten Funde zu erklären, während sie passieren - wir bitten die Leute, sich im Voraus anzumelden, um sicherzustellen, dass jeder die Chance hat, diese großartige Gelegenheit zu genießen."

Großbritannien und Irland sind voll von steinzeitlichen Kreisen, Gräbern und anderen Monumenten. In Irland nennt man sie "Dolmen", und Arthurs Steine sehen dem berühmten Poulnabrone Dolmen in Co. Claire. Bis jetzt ging man davon aus, dass Arthurs Stein in einem keilförmigen Steinhaufen stand, wie man ihn in den Cotswolds und in Südwales findet.