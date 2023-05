Flughafen-Mitarbeiter will Tragfläche mit Klebeband fixieren

Ein Video, in welchem zu sehen ist, wie ein Mitarbeiter eines Flughafens die Tragfläche mit Klebeband fixiert, geht derzeit viral.

Ein schockierendes Video eines Mitarbeiters einer Fluggesellschaft, der ein Spirit Airlines-Flugzeug mit Klebeband beklebt, ist viral gegangen und die Menschen können nicht glauben, was sie gesehen haben. In dem von TikToker myhoneysmacks geposteten Video ist zu sehen, wie ein Mitarbeiter der Fluggesellschaft auf dem Rollfeld des internationalen Flughafens von Nashville schnelle Wartungsarbeiten an der linken Tragfläche des Flugzeugs durchführt, während die Passagiere aus dem Inneren des Flugzeugs zusehen.

Frau entsetzt

"Der Grund, warum ich nicht mit Spirit fliege," sagte der TikToker. "Es ist mir egal, ob es sich um Klebeband für Flugzeuge handelt oder nicht, aber die Tatsache, dass man das Flugzeug zusammenkleben muss, während die Passagiere im Flugzeug sitzen und wir Sie nicht sehen können. "Das nennt sich Speed Tape und wird für kleinere Reparaturen an Flugzeugen verwendet. Jede Fluggesellschaft verwendet es, auch SouthWest", kommentierte ein Nutzer.

Speed Tape ist ein Kleber auf Aluminiumbasis, der für schnelle Reparaturen an Flugzeugen und Rennwagen verwendet wird. Einige TikTok-Nutzer, die einen Hintergrund in der Luftfahrt haben, meldeten sich in den Kommentaren zu Wort und versicherten dem ursprünglichen Poster, dass es völlig normal sei, dass Speed Tape an einem Flugzeug verwendet wird.