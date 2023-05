Student aß aus Versehen Rattengift: Jetzt kämpft er um sein Leben

Ein Student kämpft um sein Leben, nachdem er versehentlich Rattengift gegessen hat.

Alex Shorey, 24, aus Toowoomba, Australien, war Student an der Universität von Queensland, hatte aber fast ein Jahr lang an einem Austauschprogramm an der Tamkang-Universität in Taipeh, Taiwan, teilgenommen, als er im April krank wurde. Alex war nur noch wenige Wochen von seinem Heimflug nach Australien entfernt, als er das Gift zu sich nahm, von dem seine Familie annimmt, dass es entweder von verunreinigtem oder gestrecktem Street-Food stammte.

Symotome wurden immer stärker

Sein Bruder Jean-Luc Shorey, 26, sagte, Alex' Symptome hätten mit Nasenbluten und Blut im Urin begonnen, als er blutüberströmt aufwachte. Bei dem in seinem Körper gefundenen Super-Warfarin handelt es sich um ein starkes Gift, das vom National Institute of Health als Rodentizid bezeichnet wird und den Blutgerinnungsprozess im Körper unterbricht.

Als sich sein Zustand verschlechterte, bemerkte Alex, dass sich auf seiner Haut schwarze Flecken bildeten, was ein Zeichen dafür war, dass Blut in seine Muskeln eindrang, erklärte Jean-Luc. Der Bruder des "lustigen und lebensfrohen" Schülers sagte, dass er zunächst eine "falsche Diagnose" erhalten habe, da die Ärzte meinten, er habe eine Immunstörung - und in der Zwischenzeit verschlimmerten sich seine Symptome.

Die Symptome hielten mehrere Tage an und er musste mehrmals ins Krankenhaus. Nach einem hypovolämischen Schock musste der Mann auf die Intensivstation verlegt werden. Nachdem der junge Mann immer wieder an Atemstillstand leidet und er immer wieder das Bewusstsein verliert kämpft er um sein Leben.

Er soll nun nach Australien verlegt werden, wo ein spezialisiertes Toxikologenteam in Bereitschaft ist.