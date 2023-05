Fußball-Star fordert: 'FIFA soll meine Brüste kleiner machen'

Eine Fußballspielerin hat EA Sports aufgefordert, ihre Brüste in FIFA zu verkleinern, nachdem sie mit ihrem Abbild im Spiel unzufrieden war.

Die gebürtige Kanadierin Sydney Leroux hat 77-mal für die USA gespielt und die Weltmeisterschaft sowie Gold bei den Olympischen Spielen 2016 gewonnen. Doch vor Kurzem geriet sie in die Schlagzeilen, nachdem sie sich über ihre Darstellung auf der FIFA empört hatte.

Aufregung um Brüste

Frauen sind seit 2016 in das Spiel involviert, und in FIFA 23, der letzten Ausgabe der Franchise in ihrer aktuellen Form, wurde Chelsea-Star Sam Karr zum ersten weiblichen Cover-Star.

Leroux ist über ihr äußeres bei dem Spiel aber nicht zufrieden. Doch die 32-Jährige hat sich über ihr Aussehen in dem beliebten Fußballspiel beschwert, insbesondere über ihre "Brüste", die laut Leroux in dem Spiel viel zu groß ausfallen. Sie fordert EA dazu auf, für das kommende Spiel das Aussehen zu ändern.

© EA

EA und FIFA haben ihre 30-jährige Zusammenarbeit beendet, und ab der nächsten Version wird das Spiel unter dem Namen "EA Sports FC" erscheinen. Exklusive Lizenzen mit der Premier League und Partnerschaften mit Marken wie Nike werden beibehalten.