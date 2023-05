Bub (13) verunfallt mit geklautem Mercedes: 3 Tote

Ein Jugendlicher wurde angeklagt, drei Menschen bei einem Unfall mit mehreren Autos getötet zu haben, nachdem er angeblich einen Mercedes-Benz gestohlen hatte.

Der 13-Jährige soll das gestohlene Auto gefahren haben, als es am Sonntag gegen 22.45 Uhr auf der Saltwater Creek Road in Maryborough in das Heck eines Holden krachte. Der Holden prallte dann gegen einen Mazda, der in die entgegengesetzte Richtung fuhr, wobei der Fahrer und einzige Insasse des zweiten Wagens, eine 52-jährige Frau aus Torquay, getötet wurde.

Chip-Implantat soll Blindheit und Depressionen bekämpfen

Schuldirektor öffnet Mülltonne: Dann folgt tierische Überraschung

Fataler Crash

Der Fahrer und der Beifahrer des Holden, ein 17-jähriges Mädchen aus Oakhurst und eine 29-jährige Frau aus Maryborough, starben noch am Unfallort. Eine zweite Beifahrerin im Holden, eine 23-jährige Frau aus Tinana, wurde in kritischem Zustand mit dem Flugzeug in das Royal Brisbane and Women's Hospital gebracht. Laut Polizei soll ein Mitfahrer im Mercedes vom Unfallort geflüchtet sein, während der 13-Jährige Verletzungen am Fuß erlitt.

Der Junge aus Bundaberg hatte den Mercedes angeblich etwa zwei Stunden vor dem tödlichen Unfall aus einem Haus in Maryborough geklaut. Er wurde in drei Fällen wegen gefährlichen Fahrens mit Todesfolge und in einem Fall wegen unrechtmäßiger Benutzung eines Kraftfahrzeugs angeklagt.