Darum senden Hotels Fundgegenstände nicht einfach nach

Ein Hotel weiß, wann wer in welchem Zimmer untergebracht war. Daher sollte es auch kein Problem sein, etwaige Fundgegenstände einfach nachzusenden. Gründe warum das nicht geschieht, gibt es verschiedene - einer davon ist besonders brisant.

Nach dem Urlaub zu Hause beim Auspacken der Koffer fällt es erst auf, man hat etwas im Hotel liegen lassen. Bei Kleinigkeiten lohnt sich der Aufwand oftmals nicht, das Hotel dazu zu bewegen, den Fundgegenstand nachzusenden - bei wertvolleren Sachen, kann das Hotel behaupten, den Gegenstand nie gefunden zu haben - vor Gericht stünde dann Aussage gegen Aussage. Daher sollte man lieber einmal zu viel kontrollieren, ob man auch wirklich alles hat.

Einer der Gründe, warum Hotelketten vergessene Gegenstände nicht automatisch nachsenden, ist, dass man dadurch eine mögliche Affäre auffliegen lassen könnte. "Diskretion ist extrem wichtig in der Hotellerie", meint Jonas Schnabel, Geschäftsführer der Villa Florentina in Frankfurt am Main. Daher geschehe nichts, bis eine Absprache oder eine explizite Nachfrage des Besuchers stattgefunden hat.

Absichtlich liegen gelassen

Außerdem lassen Urlauber auch öfters Gegenstände absichtlich liegen, entweder, um nicht mehr an einen heimlichen Gast im Hotel erinnert zu werden oder aber weil man es zu Hause nicht mehr braucht, wie zum Beispiel ein altes, ausgewachsenes T-Shirt. Da das Hotel nur schwer zwischen Absicht und Vergessen unterscheiden kann, vermeidet man das unnötige Versenden von "Müll", der sowieso in der Tonne landen würde.

Der offensichtlichste Grund ist natürlich der, dass es dem Hotel einiges an Arbeitszeit und Geld kosten würde, immer alles automatisch nachzuschicken - rechtlich müssen sie das auch nicht. Manche Unterkunft-Anbieter bieten es auf Nachfrage trotzdem an, um einen bestmöglichen Service für Gäste anzubieten.