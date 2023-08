Mann verbietet Freundin das Furzen, weil es nicht 'damenhaft' ist

Unter den Reddit-Nutzern überwiegt das Unverständnis für den vermeintlich rückwärtsgewandten Partner.

In einer kuriosen Wendung des modernen Geschlechterverständnisses sorgt ein Mann für Schlagzeilen, indem er seiner Partnerin das Furzen im Haus verbietet.

Hitzige Debatte

Die hitzige Debatte wurde auf Reddit entfacht, wo eine verärgerte 24-jährige Frau in das "Bin ich das A**loch"-Forum eintauchte. Der Stein des Anstoßes? Ein versehentlicher Furz in der Küche. "Ich habe die Nase voll davon, dass er mich behandelt, als sei das, was ich tue, unnatürlich, und mir immer sagt, ich solle mich wie eine Dame verhalten", ärgerte sich die junge Frau.

Unter den Reddit-Nutzern überwiegt das Unverständnis für den vermeintlich rückwärtsgewandten Partner. "Frauen furzen. Jeder furzt. Sich nicht mal im eigenen Zuhause trauen zu dürfen, weil dieser Kerl eine archaische Vorstellung von Weiblichkeit hat, ist erbärmlich", schreibt ein empörter Kommentator.