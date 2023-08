Renn-Nachwuchsstar stirbt bei Horror-Straßencrash

Die Rennsportwelt trauert um einen aufstrebenden Stern: Ashlea Albertson, Fahrerin des renommierten Tony Stewart Racing Teams, verstarb am frühen Freitagmorgen bei einem tragischen Unfall in Indiana. Berichten zufolgeverursachte ein anderer Verkehrsteilnehmer den tödlichen Unfall mit der 24-Jährigen.

Ex-Nascar Star Tony Stewart, ihr Mentor und Teamkollege, drückte auf Twitter seine Trauer aus: "Heute habe ich eine Teamkollegin verloren. Ashlea hatte eine ansteckende Persönlichkeit und konnte jeden Raum erhellen."

Today, I lost a teammate. @AshDogRacing had an infectious personality and could light up any room. She was a great race car driver that was involved in a road rage accident and lost her life. In the past, I’ve also gotten caught up in road rage. I hope that we can honor Ashlea by… pic.twitter.com/mnvPYeujWf