WhatsApp-Revolution verändert Chat-Erlebnis komplett

In einem bevorstehenden Update sollen frische Features das Nachrichtenversenden revolutionieren.

Ganz oben auf der Liste steht eine Option, die das Verfassen von Nachrichten auf ein neues Level hebt. Schon lange sind Fotos, Videos und Sprachnachrichten gang und gäbe. Doch jetzt legt WhatsApp einen Zahn zu – mit Emojis, die von künstlicher Intelligenz gezaubert werden.

Starttermin von neuen Features noch ungewiss

Insidern zufolge will die App mit neuen Tools das Nachrichtenschreiben aufmöbeln. Die renommierte WABetaInfo enthüllt: Ein verbessertes Schriftformat bahnt sich an, einschließlich eines "Code Blocks". Die Funktion ermöglicht eine leichtere Lesbarkeit und soll endlich Schluss machen mit dem Rätselraten bei komplexem Code. "WhatsApp will mit diesem Tool die Code-Chaos bändigen und die Qualität technischer Debatten heben", so WABetaInfo.

Für die meisten Nutzer wird die zweite Innovation sicher spannender sein. Bald kann man Teile einer Nachricht als Zitat hervorheben. Wo bisher nur ganze Nachrichten zitiert werden konnten, wird jetzt ein bestimmter Textabschnitt markiert und als Zitat gekennzeichnet. Besonders in Gruppenchats ein Riesenpluspunkt, wenn nur auf bestimmte Aspekte reagiert werden soll.

Die Updates wurden kürzlich in der WhatsApp-Desktop-Beta entdeckt, sind aber noch nicht für alle zugänglich. Wann genau diese Features für alle zugänglich sein werden, ist noch nicht klar.