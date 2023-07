WhatsApp kündigt neue Mega-Neuheit an

Auf diese Feature haben tausende User schon lange gewartet.

Meta-Chef Mark Zuckerberg selbst hat am Freitag eine neuen Funktion für WhatsApp vorgestellt. „Wir fügen die Möglichkeit hinzu, sofort eine Videonachricht in Ihren WhatsApp-Chats aufzuzeichnen und zu teilen. Es ist so einfach wie das Senden einer kurzen Sprachnachricht.“

Mit Video-Nachrichten haben die User nun die Möglichkeit, in Echtzeit auf Chats zu antworten und sich in Wort und Bild 60 Sekunden lang mitzuteilen. „Wir möchten damit eine unterhaltsame Möglichkeit bieten, Momente zu teilen So kannst du zum Beispiel jemandem zum Geburtstag gratulieren, über einen Witz lachen oder gute Nachrichten überbringen“, heißt es in einer Mitteilung.

Das Senden einer Video-Nachricht funktioniert so wie die einer Sprachnachricht. Man muss nur auf den Button klicken, um in den Videomodus zu wechseln, und hält ihn für die Aufzeichnung gedrückt. Für einige Android-Nutzer ist das neue Feature bereits freigeschaltet, in den kommenden Wochen sollen dann alle User Videonachrichten schicken können.