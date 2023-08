Kuh 'Bonnie' flieht vor Schlachtbank: Hat sich Rehherde angeschlossen

Schließlich wandte sich Becky an die Tierschutzorganisation "Farm Sanctuary", die sich um vernachlässigte Nutztiere kümmert.

Ein mutiges Kalb mit Namen Bonnie hat sich heldenhaft vor dem drohenden Schicksal auf der Schlachtbank gerettet. Ein Jahr lang hat es sich auf der Flucht befunden. Die dramatische Flucht nahm ihren Anfang, als Bonnie in einem Trailer eingepfercht werden sollte. Die Angst der anderen Kühe und ihre schrillen Schreie trieben es zur Flucht.

Kalb lief einfach davon

Sie flüchtete in einen Wald im US-Bundesstaat New York. Ursprünglich wuchs das Kalb auf einem Bauernhof am Stadtrand auf. Doch nach dem tragischen Tod des Hofbesitzers standen die Zeichen auf Veränderung. Die Familie beschloss, alle Tiere zum Schlachthof zu bringen.

Währenddessen schloss es sich einer Herde von Wildtieren an, wie von Überwachungskameras bestätigt wurde. Die erstaunliche Geschichte erreichte auch die tierliebende Becky Bartels, die auf ihrem Grundstück unverhofft Bonnies Herde entdeckte. Becky erkannte, dass Bonnie Hilfe benötigte, besonders in den eisigen Bedingungen. Täglich versorgte sie das Kalb mit Futter und Einstreu, und nach unermüdlichen Bemühungen entwickelte sich zwischen ihnen eine unvergleichliche Bindung. Bonnie öffnete sich allmählich.

Schließlich wandte sich Becky an die Tierschutzorganisation "Farm Sanctuary", die sich um vernachlässigte Nutztiere kümmert. Ein geschultes Team sorgte dafür, dass Bonnie behutsam eingefangen wurde. Jetzt darf Bonnie in einem neuen Zuhause auf einer lebenslangen Farmresidenz ihre Tage verbringen.