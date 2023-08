Kind wird auf Festival krank: Kurz darauf ist es tot

Doch in der zweiten Nacht des Festivals wurde die ausgelassene Stimmung durch eine herzzerreißende Tragödie getrübt.

Ein herzzerreißender Vorfall erschütterte das beliebte Camp Bestival Musikfestival im Vereinigten Königreich. Inmitten von Musik und Freude ereignete sich eine Tragödie, als ein Kind während des Festivals erkrankte und trotz sofortiger medizinischer Hilfe vor Ort verstarb.

Festivalleitung sprach ihr tiefes Mitgefühl aus

Doch in der zweiten Nacht des Festivals wurde die ausgelassene Stimmung durch eine herzzerreißende Tragödie getrübt. Ein Kind erkrankte am Freitag, dem 18. August, und verstarb trotz sofortiger medizinischer Versorgung vor Ort. Die Polizei von Staffordshire wurde zu dem Vorfall gerufen und bestätigte den tragischen Vorfall.

Die Festivalleitung sprach ihr tiefes Mitgefühl für die betroffene Familie aus. "Unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl sind in dieser schrecklichen Zeit bei der Familie, und wir werden sie weiterhin in jeder erdenklichen Weise unterstützen", hieß es in einer offiziellen Erklärung.