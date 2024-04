Sagte Baba Wanga den 3. Weltkrieg voraus?

Die Lage im Nahen Osten könnte in diesem Jahr völlig eskalieren.

Die Bulgarin Baba Wanga starb bereits 1996 im Alter von 85 Jahren. Wanga, "Nostradamus des Balkan" genannt, galt als eine der berühmtesten Seherinnen der Welt und wurde als "lebende Heilige" verehrt. Die blinde Frau soll bereits den Tsunami 2004 in Ostasien, die Anschläge vom 11. September sowie den Aufstieg des IS prophezeit haben.

Baba Wanga hat vor ihrem Tod 1996 viele Ereignisse vorausgesagt, die tatsächlich eingetreten sind. Für 2024 sagte die blinde Wahrsagerin ein äußerst turbulentes Jahr voraus. So soll etwa der russische Präsident Wladimir Putin einem Attentat zum Opfer fallen und Ex-US-Präsident Donald Trump an einer mysteriösen Krankheit leiden.

Eskalation im Nahen Osten

In Europa hingegen soll es in diesem Jahr zu einer Serie von Terror-Attacken kommen, während ein „großes Land“ biologische Waffen testet. Die Spannungen nehmen dadurch weiter zu und könnten laut der blinden Wahrsagerin zum dritten Weltkrieg führen.

Vor allem in britischen Medien wurde in den letzten Tagen darüber spekuliert, dass Baba Wanga eine Eskalation im Nahen Osten vorhersagte. Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran könnte zu einem Krieg und in Folge sogar zu einem Weltkrieg eskalieren.

Doch es gibt einen Lichtblick: Baba Wangas Vorhersagen sind auch in der Vergangenheit nicht alle eingetroffen. Denn in ihren Visionen nahm der Bevölkerungsrückgang in Europa schon 2016 seinen Anfang – als Folge des Dritten Weltkriegs. Dieser hätte laut einer der Bulgarin zugeschriebenen Prophezeiung bereits im Jahr 2010 ausbrechen sollen.

